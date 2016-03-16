СМИ: Еврокомиссия будет рекомендовать безвизовый режим для Турции

Такое решение 16 марта должна озвучить Еврокомиссия в надежде на помощь Анкары в разрешении кризиса беженцев, сообщил во вторник, 15 марта, агентству Reuters чиновник, знакомый с проектом документа, передает Deutsche Welle.

Отмена виз станет уступкой Турции со стороны Евросоюза и выполнением одного из пунктов предыдущих договоренностей, достигнутых на саммите ЕС-Турция 7 марта. Напомним, они предусматривают отмену виз для турков до конца июня этого года.

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Лидеры стран ЕС надеются окончательно согласовать все политические и юридические тонкости договоренностей с Турцией на саммите 17-18 марта. Безвизовый режим откроет двери 80 миллионам турок в большинство стран Евросоюза - члены ЕС Великобритания и Ирландия не являются членами Шенгенского соглашения.

Напомним, что президент Франции Франсуа Олланд считает, что Евросоюз не должен делать "никаких уступок" Анкаре в вопросах, касающихся соблюдения прав человека, а также "критериев либерализации визового режима", в обмен на соглашение по преодолению кризиса беженцев. Париж хочет, чтобы Анкара выполнила 72 требования для получения безвизового режима.

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Учитывая угрозы Кипра заблокировать переговоры о присоединении Турции к ЕС, то в проекте документа отмечается, что открытие пяти новых разделов в переговорах о вступлении состоится "при определенных условиях". Ускорение переговорного процесса - еще одно требование Анкары в обмен на помощь в развязании кризиса беженцев.