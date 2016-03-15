Путин считает, что россияне поддерживают "репрессивные госмеры" в интересах "всего общества"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

"Даже когда сотрудники внутренних дел применяют, прямо скажем, репрессивные государственные меры к тем, кто преступает закон, но люди видят, что это делается в интересах всего общества, это вызывает поддержку со стороны народа", - сказал Путин.

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При этом он отметил, что, если кто-то из числа сотрудников правоохранительных органов сам преступает закон, проявляет чванство, неуважение к людям, хамство в ежедневной работе, это воспринимается простыми людьми как предательство, потому что сотрудники правоохранительных органов наделены государством особыми полномочиями и в данных случаях ими злоупотребляют.