Командующий армией США в Европе: выход Британии из Евросоюза ослабит Альянс

"Все, что ослабляет эффективность Альянса, влияет на нас, и если ЕС начнет распадаться, это неизбежно станет ударом и для НАТО", - заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Би-би-си.

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В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс предпочел бы, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза.

По словам генерала Бена Ходжеса, действия России обострили миграционный кризис, в результате чего десятки тысяч человек вынуждены были бежать в Европу. Бен Ходжес отметил, что агрессия России в Украине и вторжение в Сирию стали угрозой для европейской безопасности.

Ранее американский генерал Филип Бридлав, покидающий пост главнокомандующего силами НАТО в Европе, также обвинил Россию в том, что она целенаправленно помогает сирийскому правительству в создании кризиса с мигрантами, который использует как оружие против Европы.

Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе намечен на 23 июня.