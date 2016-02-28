Кэмерон о выходе Британии из ЕС: авантюра века
Среди причин для Великобритании остаться в ЕС британский премьер назвал российскую агрессию против Украины.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своей колонке на The Telegraph причислил агрессию России в Украине к причинам сохранить членство Британии в Евросоюзе.
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"Существует более важный вопрос о нашей роли в мире: больше или меньше шансов у Британии решить (проблемы), находясь вне ЕС? Конечно, мы сильная страна. Мы пятая по величине экономика в мире. У нас есть замечательные вооруженные силы . Но надо думать о вещах, которые в последние годы представили для нас угрозу: ядерная программа Ирана, российская агрессия в Украине, влияние миграционного кризиса, исламистский экстремизм и терроризм", - цитирует Кэмерона ТСН.uа.
По его словам, выход страны из ЕС повлечет риски, и такой шаг для Великобритании стал бы "авантюрой века".
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Напомним, референдум по вопросу сохранения членства страны в ЕС состоится 23 июня.
Большинство членов правительства королевства поддерживают сохранение членства, однако ряд политиков из команды премьера, в том числе министр юстиции Майкл Гоув и мэр Лондона Борис Джонсон, объявили о том, что будут агитировать за выход из состава Евросоюза.