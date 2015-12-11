Предоставление Украине Javelin повлечет увеличение военного присутствия РФ на Донбассе – генерал США

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

По мнению генерала, предоставление летального вооружения Украине лишь приведет к ухудшению ситуации.

"Я считаю, что мы дали четко понять: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить. Если политика США относительно предоставления Украине "Джавелинов" изменится, это, вероятно, приведет к увеличению потерь среди украинцев на поле боя, потому что россияне существенно увеличат свое военное присутствие", - отметил Ходжес.

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Командующий армией США в Европе считает, что "лучше - продолжать учить украинцев и оказывать им поддержку".

Как напомнил Ходжес, Соединенные Штаты предоставили украинской армии поддержку на сумму более 250 млн долларов. В частности, речь идет о бронированных и обычных Humvee, бронежилетах, приборах ночного видения, аптечках первой помощи и т. п. Также в начале ноября в Украину были доставлены контрбатарейные радары.

По словам Ходжеса, Россия прилагает максимум усилий, чтобы ситуация на востоке Украины зашла в тупик.

Говоря о совместных военных учениях на Яворовском полигоне во Львовской области, Ходжес заявил, что "профессионализм украинских военных растет, и это впечатляет".

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украине необходимо 1 тыс. 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии.

Перед этим посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина рассчитывает получить от Соединенных Штатов по меньшей мере тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin в случае широкомасштабного наступления России на Донбассе.

В течение года в Белом доме неоднократно заявляли, что решение о возможных поставках в Украину летального вооружение еще не принято.

Как подчеркивал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, в США опасаются, что предоставление Украине летального вооружения может увеличить кровопролитие на Донбассе.

25 сентября 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны США Эштон Картер во время встречи в Пентагоне заявили, что не обсуждали вопрос о предоставлении Украине летального вооружения.