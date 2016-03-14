Пропавший в Йемене истребитель ОАЭ разбился

Об обнаружении места падения самолета сообщили местные СМИ, передает Би-би-си. По словам журналистов, судьба экипажа остается неизвестной. В то же время саудовское телевидение утверждает, что оба летчика погибли.

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Также сообщается, что причиной падения самолета стала техническая неисправность. Официально минобороны ОАЭ эту информацию пока не комментирует.

О потере связи со своим самолетом военное ведомство ОАЭ сообщило утром 14 марта.

В сообщениях не уточняется, о какой модели самолета идет речь. На вооружении ОАЭ состоят всего два типа истребителей: американский F-16 и французский Mirage-2000 различных модификаций. У обоих самолетов есть двухместные варианты.

ОАЭ участвует в операции, которая проводится в Йемене широкой коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Коалиция борется с шиитскими повстанцами, свергнувшими около года назад власти Йемена.