На севере Саудовской Аравии начались военные учения с участием 20 стран
Вооруженные силы 20 стран приступили к масштабным учениям на севере Саудовской Аравии.
В учениях принимают участие военные из самой Саудовской Аравии, а также ОАЭ, Иордании, Бахрейна, Сенегала, Судана, Кувейта, Мальдивских островов, Египта, Малайзии, Катара, Омана, Джибути, Коморских островов, Туниса, Чада, Пакистана, Марокко и Мавритании, передает Би-би-си.
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По заявлениям Эр-Рияда, цель учений – улучшение подготовки войск перед лицом угроз со стороны "террористических группировок".
Саудовская Аравия, в составе возглавляемой США коалиции, уже наносит авиаудары по позициям экстремистской группировки "Исламское государство".
Она также ведет военную кампанию против повстанцев-хуситов в Йемене.