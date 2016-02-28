На севере Саудовской Аравии начались военные учения с участием 20 стран

В учениях принимают участие военные из самой Саудовской Аравии, а также ОАЭ, Иордании, Бахрейна, Сенегала, Судана, Кувейта, Мальдивских островов, Египта, Малайзии, Катара, Омана, Джибути, Коморских островов, Туниса, Чада, Пакистана, Марокко и Мавритании, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии подтвердили переброску авиации в Турцию - ReutersВ учениях под кодовым названием "Гром Севера" задействованы наземные, военно-воздушные и военно-морские силы.

По заявлениям Эр-Рияда, цель учений – улучшение подготовки войск перед лицом угроз со стороны "террористических группировок".

Саудовская Аравия, в составе возглавляемой США коалиции, уже наносит авиаудары по позициям экстремистской группировки "Исламское государство".

Она также ведет военную кампанию против повстанцев-хуситов в Йемене.