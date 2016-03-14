Эрдоган осудил взрыв в Анкаре и пообещал покончить с терроризмом

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте главы государства.

«Решительно осуждаем это гнусное нападение на наших граждан. Приношу соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил турецкий лидер.

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Как отметил Эрдоган, Турция в последние годы стала регулярно подвергаться атакам террористов, пишет Lenta.ru.

По его словам, эти атаки «угрожают единству и сплоченности народа», и Анкара не откажется от борьбы с терроризмом. «Наша решимость бороться с терроризмом еще больше усиливается... Наша борьба будет успешно завершена, с терроризмом будет покончено», — подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в центре Анкары взорвался автобус, начиненный взрывчаткой. По последним данным, погибли 34 человека.