Опубликовано видео момента взрыва в Анкаре
23:14, 17 февраля 2016Мир
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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва в столице Турции Анкаре.
REUTERS
Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва возле автобуса в столице Турции Анкаре.
Напомним, в результате происшествия, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения.
Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.
Премьер Турции Ахмет Давутоглу из-за теракта отменил свой визит в Брюссель, запланированный на 17 февраля.
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