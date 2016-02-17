Опубликовано видео момента взрыва в Анкаре

Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва возле автобуса в столице Турции Анкаре.

Напомним, в результате происшествия, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения.

Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.

Премьер Турции Ахмет Давутоглу из-за теракта отменил свой визит в Брюссель, запланированный на 17 февраля.