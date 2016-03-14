На шоссе в Северной Каролине столкнулись более сотни автомобилей (фото)

Более ста автомобилей столкнулись в ночь на 14 марта в американском штате Северная Каролина.

По предварительным данным, пострадали в общей сложности около 20 человек, погибших нет, передает Русская служба ВВС.

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Точные причины случившегося пока не установлены. Отмечается, что первые столкновения могли произойти из-за скользкой от дождя дороги, а затем началась цепная реакция.

Шоссе, на котором произошло столкновение, пришлось закрыть на несколько часов. Сейчас движение по нему восстановлено.