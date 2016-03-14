На шоссе в Северной Каролине столкнулись более сотни автомобилей (фото)
09:26, 14 марта 2016Мир
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Отмечается, что первые столкновения могли произойти из-за скользкой от дождя дороги, а затем началась цепная реакция.
На трассе столкнулись более 100 автомобилей / Rich Cisney / WXII-TV
Более ста автомобилей столкнулись в ночь на 14 марта в американском штате Северная Каролина.
По предварительным данным, пострадали в общей сложности около 20 человек, погибших нет, передает Русская служба ВВС.
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Точные причины случившегося пока не установлены. Отмечается, что первые столкновения могли произойти из-за скользкой от дождя дороги, а затем началась цепная реакция.
Шоссе, на котором произошло столкновение, пришлось закрыть на несколько часов. Сейчас движение по нему восстановлено.
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