В Канаде из-за снегопада столкнулись около 100 автомобилей

Представитель местной полиции сообщил, что сотрудники дорожно-постовой службы насчитали 96 единиц транспорта, которые столкнулись на шоссе в окрестностях города Барри, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал СВС.

Разбирать завал из поврежденных автомобилей помогали армейские подразделения, использовавшие тягачи и другую спецтехнику.

С места инцидента были госпитализированы три человека. Причиной ДТП называется сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость на дорогах.