В Канаде из-за снегопада столкнулись около 100 автомобилей
02:37, 28 февраля 2014Мир
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Масштабная авария с участием почти 100 автомобилей произошла в четверг в канадской провинции Онтарио
В Канаде из-за снегопада столкнулись 96 автомобилей Sgt. Dave Woodford / OPP
Представитель местной полиции сообщил, что сотрудники дорожно-постовой службы насчитали 96 единиц транспорта, которые столкнулись на шоссе в окрестностях города Барри, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал СВС.
Разбирать завал из поврежденных автомобилей помогали армейские подразделения, использовавшие тягачи и другую спецтехнику.
С места инцидента были госпитализированы три человека. Причиной ДТП называется сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость на дорогах.
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