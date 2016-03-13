Число жертв взрыва в Анкаре возросло до 27, власти ввели ограничения на освещение теракта в СМИ

Число жертв теракта в Анкаре составляет по меньшей мере 27 человек, 75 получили ранения, говорится в заявлении губернатора турецкой столицы, передает РИА Новости.

Взрыв произошел на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции рядом со сквером Гювен-парк в самом центре города в момент большого скопления людей. Полностью сгорел один автобус.

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По предварительной версии полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль, который взорвался, находясь между двумя автобусами. Центр столицы полностью перекрыт. В район прибывают машины скорой помощи и пожарные расчеты.

"В результате взрыва заминированного автомобиля погибли 27 наших граждан, 75 получили ранения", — говорится в заявлении губернатора.