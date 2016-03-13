При взрыве в Анкаре погибли пять человек (фоторепортаж)
19:52, 13 марта 2016Мир
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В Анкаре был взорван заминированный автомобиль.
В Анкаре прогремел взрыв, есть жертвы / @metesohtaoglu
В результате взрыва в центре Анкары погибли не менее пяти человек. Такую информацию распространило турецкое агентство Dogan, пишет Медуза.
Также сообщается о раненых, но их число пока остается неизвестным.
По данным турецкого телеканала NTV, в Анкаре был взорван заминированный автомобиль.
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Как сообщал УНИАН, сильный взрыв произошел в центре Анкары на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк. Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят несколько автомобилей. Также сообщается о многочисленных раненых. Полиция оцепила место происшествия, в район прибывают машины скорой помощи, пожарные борются с огнем.
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