Мощный взрыв в Китае зафиксировали даже спутники из космоса (фото, видео)

Об этом сообщило издание VOX, опубликовав ролик, на котором видно изображение со спутника японской погоды Himawari 8.

Кроме того, в СМИ появился снимок из космоса, на котором видно взрыв в Китае. Белая точка на снимке — это взрыв.

Ударная волна от взрыва была такой силы, что ее зарегистрировали сейсмические приборы. Она ощущалась на расстоянии больше десяти километров.

В радиусе нескольких километров от этого удара были разбиты стекла домов, в результате чего и пострадали многие жители города.

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Взрывы и последующий пожар произошли вечером 12 августа в портовом городе Тяньцзин, расположенном в 120 километрах к юго-востоку от Пекина. Причиной стала детонация взрывчатых веществ в одном из контейнеров на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, по силе взрывы были эквивалентны трем и 21 тоннам тротила.