Руайаль устроила Саркози оппозицию по-украински

Экс-кандидат в президенты Франции от Социалистической партии, президент региона Пуату-Шарант Сеголен РУАЙАЛЬ (Sйgolиne Royal) обвинила нынешнего Президента Франции Николя САРКОЗИ (Nicolas Sarkozy) в преследованиях.

Как сообщают сегодня французские СМИ, об этом она заявила вечером 8 июля в эфире телеканала France 2.

Она отметила, что две недели назад ее квартира была обыскана неизвестными лицами, которые ничего не украли, а просто перевернули все верх дном.

“На следующий день после того, как я заявила, что необходимо положить конец хозяйствованию клана Н.САРКОЗИ во Франции, моя квартира была перевернута. Я вижу связь между этими двумя событиями”, - заявила С.РУАЙАЛЬ.

По ее словам, ее квартира уже во второй раз подвергается такого рода нападениям, причем первый произошел еще во время избирательной кампании.

Как пишет французская “Le Monde”, во вторник утром в прямом эфире С.РУАЙАЛЬ также критиковала французское правительство.

“Кажется, мы вернулись к старому режиму, когда король забавляется, король транжирит деньги, король оберегает своих друзей, король обогащает тех, кто и так уже богат”, - цитирует издание экс-кандидата в президенты Франции.

Французские СМИ сообщают, что заявление в телевизионном эфире вызвало значительную реакцию у французских политиков.

Так, пресс-секретарь пропрезидентской правой партии UMP Фредерик ЛЕФЕБВР (Frйdйric Lefebvre) заявил, что президент Поуту-Шарант “вышла за пределы”. “Серьезность выдвинутых обвинений является сигналом, что она слишком нервозна”, - цитирует его французская “Le Figaro”.

Советник французского Президента Анри ГУЕНО (Henri Guaino) назвал заявления С.РУАЙАЛЬ “абсурдными”, а также “недостойными” политических дебатов, а французский премьер-министр Франсуа ФИЛЛОН (Franзois Fillon) обвинил экс-кандидата в президенты в том, что он потерял контроля над собой.

В свою очередь, представители левых высказались в поддержку С.РУЙАЛЬ. “Франция Н.САРКОЗИ – это телевидение Сильвио БЕРЛУСКОНИ и методы Владимира ПУТИНА”, - заявила представитель Соцпартии Орели ФИЛИППЕТТИ (Aurйlie Filippetti).

Президент группы социалистов в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата французского парламента – УНИАН) Жан-Марк АЙРО (Jean-Marc Ayrault) выразил убеждение в том, что если С.РУАЙАЛЬ и заявила о связи между своими обвинениями “клана Н.САРКОЗИ” и обыском в ее квартире, это значит, что “она должна была иметь серьезные основания говорить об этом”.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы во Франции состоялись в мае 2007 года. Н.САРКОЗИ и С.РУАЙАЛЬ были основными конкурентами на этих выборах.