Госдеп США отвергает необходимость "плана Б" по Сирии
00:55, 11 февраля 2016Мир
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Американская сторона признает сложность процесса мирного урегулирования в Сирии, однако отвергает необходимость «плана Б» на случай неудачи переговоров, заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, передает Reuters.
REUTERS
«Я не думаю, что кто-то готов выбросить белый флаг или искать «план Б», — сказал он.
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Тонер также отметил, что сложность переговоров заключается в необходимости привлечения обеих сторон к переговорам в Женеве, а также возросшей интенсивности военных действий на местах, пишет Росбалт.
Ранее сообщалось, что Россия предложила установить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта.
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