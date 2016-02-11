Госдеп США отвергает необходимость "плана Б" по Сирии

«Я не думаю, что кто-то готов выбросить белый флаг или искать «план Б», — сказал он.

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Тонер также отметил, что сложность переговоров заключается в необходимости привлечения обеих сторон к переговорам в Женеве, а также возросшей интенсивности военных действий на местах, пишет Росбалт.

Ранее сообщалось, что Россия предложила установить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта.