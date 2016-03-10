Британские спецслужбы получили 22 тысячи личных дел иностранных наемников ИГИЛ - The Times

Британские спецслужбы получили доступ к 22 тысячам личных дел иностранных наемников, которые воюют в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Об этом сообщает в четверг газета The Times, информируя, что утечку организовал дезертировавший член экстремистской группировки, похитивший флеш-накопитель с секретной информацией из подразделения внутренней полиции ИГ, передает ТАСС.

The Times пишет, что "эта утечка была оценена как серьезное поражение для ИГ, которая дает доступ к жизненно важным разведданным об их военном положении в Ираке и Сирии".

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По информации издания, эксперты из британской службы внешней разведки МИ-6 и контрразведки МИ-5 уже начали анализ информации, которая содержит имена, адреса и данные родственников 22 тысяч наемников ИГ, действующей на территории части Сирии и Ирака.

Документы показывают, что всего в рядах террористической организации, поставившей себе целью создание халифата на Ближнем Востоке, воюют граждане более 50 стран. Свыше 70% из них родом из арабских стран, в то время, как из европейских стран больше всего людей уехали воевать под черными знаменами ИГ из Франции, Германии и Великобритании.