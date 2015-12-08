The Daily Beast: Россияне присоединяются к ИГИЛ в массовом порядке

В статье Кейта Бреннена под названием «Россияне присоединяются к ИГИЛ в массовом порядке», опубликованной на сайте издания The Daily Beast, пишется о том, что по всему миру, продолжает расти число иностранных боевиков, направляющихся в Ирак и Сирию. Но за последний год наиболее драматические изменения постигли Россию и Центральную Азию, по некоторым оценкам, количество «перебежчиков» там увеличилось на 300%.

С количеством примерно 2 400 бойцов, Россия в настоящее время считается третьим по величине поставщиком иностранных боевиков радикальным исламистским группам, которые воюют в Ираке и Сирии, говорится в новом анализе от Soufan Group, консалтинговой фирмы из Нью-Йорка.

В июне 2014 года, было подсчитано, что в Ираке и Сирии находятся около 800 российских боевиков.

«Если сравнить, то это гораздо более существенное увеличение, чем в Западной Европе за тот же промежуток времени», говорит Soufan Group в отчете, который планирует выпустить завтра. The Daily Beast получила копию отчета заранее.

Две страны, которые сейчас поставляют еще больше бойцов, – это Тунис (примерно 6000) и Саудовская Аравия (около 2500). Жители Иордании также борются с так называемым «Исламским государством» или Джабхат ан-Нусра, ответвлением Аль-Каиды, их количество составляет примерно 2000-2500 бойцов.

Большинство российских боевиков родом с Северного Кавказа – Чечни и Дагестана, регионов с долгой историей исламского экстремизма.

«Местные обиды давно стали поводом для радикализации на Кавказе. Сильный централизованный аппарат безопасности российского правительства ограничивает возможности для действий дома. А «Исламское государство» предлагает им привлекательную альтернативу», говорится в докладе Soufan Group.

Но исследование новостей также показало, что российские власти поощряют местных джихадистов ехать в Сирию. Их логика: лучше пусть террористы борются за рубежом, чем создают неприятности в России. Согласно докладу в «Новой газете», ФСБ – внутренняя разведка РФ – содействовала поездкам российских бойцов в Сирию.

Теракты в Париже были организованы французами и бельгийцами, которые воевали в Сирии. И теперь, когда «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв российского авиалайнера в Египте в октябре, Россия может переосмыслить свою стратегию отправки местных бойцов. Вместо того, чтобы обеспечить большую безопасность в стране, Россия отправляет мужчин и женщин на поле боя для овладения ценными боевыми навыками. Затем они могут вернуться и также организовать теракты.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что будет создана целевая группа для того, чтобы укрепить границы бывших советских республик, в которых за последний год также заметно возросло количество иностранных бойцов. Soufan Group обнаружила достоверные сообщения об иностранных боевиках в Сирии из 12 бывших советских республик.

Согласно докладу, около 2000 боевиков родом из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин сказал, что 5000-7000 человек из России и бывших советских республик присоединились к «Исламскому государству». В докладе Soufan Group говорится, что число, вероятно, ближе к 4700. В любом случае, тревожное количество людей покидает регион, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». Впрочем, они поступали так еще до того, как Россия в сентябре начала бомбардировки групп, которые выступают против сирийского президента Башара Асада.

Еще слишком рано говорить о том, как более агрессивный подход Кремля в Сирии повлияет на российское население. За последние 18 месяцев, количество наемников из Северной Америки резко не возросло, несмотря на бомбардировки по ИГИЛ, которые возглавляют США.

«Это говорит о том, что люди присоединяются к экстремистским группам в Сирии и Ираке скорее по личным, чем политическим мотивам», говорится в докладе Soufan Group. «Поиск принадлежности, цели, приключений, и дружбы – это, похоже, основные причины, почему люди присоединяются к «Исламскому государству», но им уделяют очень мало внимания в процессе международной борьбы с терроризмом».

Всего 18 месяцев назад, число иностранных боевиков в Сирии, предположительно составляло 12-15 тыс. человек. Похоже, теперь, это число удвоилось.

В ходе собственного расследования, Soufan Group обнаружила, что в общей сложности 27-31 тыс. человек из 86 стран отправились в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» и другим экстремистским группам.

Это соответствует недавним оценкам разведки США, согласно которым с 2011 года в Ирак и Сирию уехали примерно 30 тыс. иностранных боевиков из более чем 100 стран.

За последний год количество бойцов из западноевропейских стран выросло вдвое, с 2500 человек в июне 2014 года до 5000 сегодня. Самое большое количество таких бойцов – в сумме 3700 – родом из Франции, Великобритании, Германии и Бельгии.

Что касается боевиков из США, глава ФБР Джеймс Коми заявил, что примерно 250 американцев уехали или пытались уехать в Сирию. В 2014 году это число было ближе к 70.

«В Северной и Южной Америке нет никаких особых локальных схем набора – или же пунктов набора – как в Европе и бывших советских республиках», говорится в докладе Soufan Group.