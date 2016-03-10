В Ингушетии избили журналистов и сожгли их автомобиль (фото)

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин сообщил о нападении на группу правозащитников и журналистов на границе Ингушетии и Чечни, передает ТАСС.

"Примерно в 19.15 (09.03 - Ред.) на границе Ингушетии и Чечни группа неизвестных, передвигавшихся на трех автомобилях, напали на группу правозащитников из Сводной мобильной группы и журналистов. Журналисты и правозащитники избиты. У двоих отобрали мобильные телефоны. Автомобиль правозащитников разбит и подожжен", - заявил Каляпин.

Как сообщает источник ТАСС, нападение произошло на трассе федеральной автомагистрали "Кавказ" в районе станицы Орджоникидзевская.

"Нападавших было около 20 человек, они сожгли машину, забрали телефоны у находившихся в машине и уехали", - сказал источник. По предварительным данным, "в результате нападениями пострадали шесть находившихся в машине журналистов и правозащитников".

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Четверо правозащитников и журналистов обратились в Сунженскую больницу Ингушетии, сообщили в медучреждении.

"У обратившихся имеются травмы и множественные ссадины на лице и теле", - сказал собеседник агентства, уточнив, что их жизни ничего не угрожает. Среди обратившихся в больницу журналисты - норвежец Остин Виндестан и шведка Мария Персон-Лофгрен (собеседник агентства не смог уточнить, какое СМИ они представляют), их переводчица Екатерина Ванслов и водитель - житель Ингушетии - Башир Плиев.

Всем обратившимся в медицинское учреждение оказана необходимая помощь, добавил работник больницы.