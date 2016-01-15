В России "Комитет по предотвращению пыток" признан "иностранным агентом".

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Руководитель «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин, комментируя принятое Минюстом РФ решение, сообщил, что иностранным финансированием ведомство назвало пожертвования граждан, работодатели которых получали деньги из-за границы, передает Дождь.

«Минюст в данном случае присвоил себе законодательные функции. Чтобы признать организацию иностранным агентом, обязательно присутствие иностранного финансирования. Наши источники финансирования — это российские граждане. А уж откуда они получают зарплату, как мы можем это проверить?», — сказал Дождю Каляпин.

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В КППП добавили, что ожидали подобного решения от Министерства юстиции. По словам Каляпина, организация обжалует принятое решение в суде.