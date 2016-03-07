В Стамбуле закончили строительство третьего моста через Босфор

Об этом заявил в воскресенье, 6 марта, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который посетил новостройку, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Стоимость моста оценивают в три миллиарда долларов США.

По сообщениям турецких СМИ, на подвесном мосту длиной 1,4 километра будет восемь полос шоссе и две железнодорожные колеи. Построен он севернее от двух уже имеющихся мостов, соединяющих европейскую и азиатскую части турецкого мегаполиса. Новый мост является частью большого проекта, который предусматривает также строительство нового аэропорта и канала от Черного до Мраморного морей в обход Босфора.

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Критики Эрдогана считают проект президента чрезмерным. Защитники окружающей среды также критиковали проект моста, поскольку он, по их мнению, привел к уничтожению лесов к северу от Стамбула.