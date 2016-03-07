В Польше женщины провели митинг, требуя снять ограничения на аборты

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Профессионально выполненные и законные аборты помогают защитить жизнь женщин, писали протестующие на плакатах. В стране разрешено прерывать беременность лишь по ограниченному списку оснований: если она наступила в результате насилия или инцеста, а также если рождение ребенка угрожает жизни будущей матери или если плод неизлечимо болен.

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Участницы шествия также обратились к властям с требованием создать более приемлемые условия труда: повысить гарантии занятости и увеличить зарплату женщинам. Кроме того, варшавянки требовали поддержки мамам в воспитании детей, для чего выступили за открытие яслей и детских садов.

Митинг женщин в Варшаве прошел уже семнадцатый раз. Активистки организуют шествие ежегодно накануне Международного женского дня.