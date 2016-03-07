Евросоюз на саммите 7 марта планирует перекрыть "балканский маршрут" - СМИ

Об этом стало известно из проекта итогового заявления саммита, который в воскресенье, 6 марта, обнародовало агентство AP, передает Deutsche Welle.

Согласно документу, европейские лидеры возьмут на себя обязательство "положить конец незаконным потокам мигрантов западно-балканским маршрутом; этот маршрут теперь закрыт". Евросоюз также обязуется помочь Греции в тяжелой ситуации, сложившейся в стране из-за наплыва искателей убежища. "Это - коллективная ответственность Европейского Союза, которая требует быстрой и эффективной мобилизации", - говорится в проекте заявления.

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Лидеры стран-членов ЕС также постараются убедить премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу сократить поток мигрантов в Европу, а также принять тысячи искателей убежища, чьи заявления отклонены.

Вечером 6 марта канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились в Брюсселе с Давутоглу, чтобы подготовить саммит, подтвердили агентству dpa в немецких правительственных кругах.

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