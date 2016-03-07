Жители сирийского города Ракка вступили в столкновение с боевиками ИГ - СМИ

Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает Дождь со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Накануне местные жители уничтожили автомобили и другую военную технику ИГ. Во время столкновений погибли многие террористы.

После этого над одним из мостов города был поднят сирийский флаг.

Читайте такжеВ первую неделю действия режима прекращения огня в Сирии погибли 135 человек - правозащитники

В 2013 году боевики объявили город Ракка своей столицей.

Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который вступил в силу 27 февраля. Авиаудары продолжатся по позициям террористических группировок. Однако сирийские повстанцы заявляют, что российская авиация вместе с армией Асада продолжают периодические атаки на оппозиционные силы.