Эстония отказала во въезде ансамблю российской армии

Как сообщает ERR, такое решение было принято, поскольку военное сотрудничество между Россией и Эстонией приостановлено.

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"Ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова - официальный ансамбль вооруженных сил РФ, который находится в подчинении Министерства обороны России. Военное сотрудничество с Россией было приостановлено в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала агрессивные действия на востоке Украины", - отмечается в пресс-сообщении.

Отмечается, что концерт ансамбля имени Александрова первоначально должен был пройти в Таллинне в декабре 2015 года, однако возникли проблемы.

В конце ноября Посольство России в Эстонии заявило, что эстонские власти запретили проведение концерта "по соображениям безопасности", а также ввиду "возможных провокаций в отношении участников ансамбля".