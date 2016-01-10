Три человека погибло после авиаудара по клинике "Врачей без границ" в Йемене

"В медицинский центр "Врачей без границ" в городе Разех (провинция Саада) сегодня попала ракета. Трое человек погибли, десять ранены", - говорится в сообщении в официальном "Твиттере " "Врачей без границ", передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Кто нанес удар, не сообщается.

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В конце марта возглавляемая Эр-Риядом коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения президента Хади к власти. Иран объявил военную операцию коалиции геноцидом. Жертвами конфликта на данный момент стали почти 6 тыс. человек.