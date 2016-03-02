The Telegraph рассказала об одном из важнейших источников доходов ИГИЛ

По данным, обнародованным в ходе заседания комиссии британского парламента по иностранным делам, валютные спекуляции ежемесячно приносят террористам из ИГИЛ доход в размере до $20 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале центрального банка хранились $429 млн. По его словам, на эти цели также используются пенсионные выплаты, перечисляемые иракскими властями жителям районов, находящихся под контролем террористов.

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Выручка от валютных спекуляций переправляется на территории, подконтрольные ИГИЛ, с помощью неформальной системы денежных переводов «хавала», распространенной в мусульманских странах, пишет The Telegraph. В ходе слушаний эти средства были названы «значительной частью» доходов группировки, но представитель британского МИДа Тобиас Эллвуд, присутствовавший на заседании, назвал оценку в $20 млн избыточной.

В декабре Центральный банк Ирака запретил проводить валютные аукционы 142 организациям, которыми, по американским данным, пользовались агенты ИГИЛ, чтобы получить наличные деньги. Представитель МИДа признал, что в финансовой системе ближневосточных государств имеются лазейки, которыми пользуются террористы, но, по его словам, ведется работа по их ликвидации. Эллвуд также сказал, что сотрудники банков не были осведомлены о транзакциях, связанных с ИГИЛ.

Газета напоминает, что среди других источников дохода «Исламского государства» называют торговлю контрабандной нефтью и вымогательство. По данным ООН, выручка группировки от продажи нефти составила в 2015 году $400-500 млн. По оценке Пентагона, доходы террористов в результате ударов международной коалиции по нефтяной инфраструктуре сократились на треть с октября 2015 года по начало января 2016 года.