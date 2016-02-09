ИГИЛ объявила войну французскому "Нацфронту", угрожает терактом на демонстрациях - СМИ

Об этом говорится в угрозах ИГИЛ, высказанных в последнем выпуске пропагандистского франкоязычного журнала исламистов Dar al-Islam, пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Mail

В журнале содержится изображение демонстрации "Национального фронта", а саму партию и ее сторонников называют "главной целью терактов".

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"Вопрос не в том, будут ли во Франции новые теракты, вопрос в том, какими они будут и когда они произойдут", - сказано в журнале.

В ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, которые унесли жизни 130 человек, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что "радикальный исламизм должен быть уничтожен, радикальные мечети должны быть закрыты", а террористы должны быть лишены французского гражданства.