ИГИЛ объявила войну французскому "Нацфронту", угрожает терактом на демонстрациях - СМИ
Террористическая организация "Исламское государство" объявила войну ультраправой партии "Национальный фронт", назвав ее "основной мишенью" для атак во Франции.
Об этом говорится в угрозах ИГИЛ, высказанных в последнем выпуске пропагандистского франкоязычного журнала исламистов Dar al-Islam, пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Mail
В журнале содержится изображение демонстрации "Национального фронта", а саму партию и ее сторонников называют "главной целью терактов".
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"Вопрос не в том, будут ли во Франции новые теракты, вопрос в том, какими они будут и когда они произойдут", - сказано в журнале.
В ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, которые унесли жизни 130 человек, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что "радикальный исламизм должен быть уничтожен, радикальные мечети должны быть закрыты", а террористы должны быть лишены французского гражданства.