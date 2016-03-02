Обещает, но не уйдет: Кадырова переизберут на новый срок в Чечне – СМИ

Несмотря на неоднократные обещания уйти с поста главы Чечни, Рамзан Кадыров будет переизбираться на эту должность. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на три источника, близких к администрации президента и руководству республики.

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Как рассказали собеседники издания, Рамзан Кадыров будет назначен исполняющим обязанности главы Чечни до 5 апреля этого года, когда у него истекает срок полномочий. А в сентябре он поучаствует в прямых выборах главы республики.

При этом все заявления Кадырова о скором уходе не стоит воспринимать серьезно, утверждают собеседники РБК.

Представитель Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби подтверждает, что последние заявления Кадырова не означают его отказ идти на новый срок: "Я ничего страшного в этих словах не вижу, за последнее время ситуация не изменилась".

Напомним, 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло. При этом он сообщил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность.

"Если честно сказать, я делаю дела, и у меня получалось до сегодняшнего дня. Вот чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства надо найти другого человека. Я говорю — мое время прошло. У нас преемников в команде есть очень много, есть очень хорошие специалисты", - сказал Кадыров.