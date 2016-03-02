Еврокомиссия представила план ответа на миграционный кризис

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Новый инструмент "обеспечит быстрый и более целевой ответ на большинство кризисных ситуаций в рамках Евросоюза, включая помощь государствам-членам, чтобы справиться с большим количеством беженцев".

Как отметил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидес, это предложение позволит отвечать на кризисные ситуации быстрее, чем когда-либо ранее, передает Европейская правда.

"Сейчас ни у кого нет сомнений, что есть особая потребность помочь беженцам. Нельзя терять время, надо всеми возможными средствами помешать гуманитарным кризисам и страданиям в рамках границ ЕС. Сегодняшнее предложение – это 700 млн евро для оказания помощи там, где это больше всего нужно", - сказал еврокомиссар.

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При этом он призвал правительства европейских стран и Европарламент поддержать предложение как можно быстрее.

Помощь будет предоставляться в тесном сотрудничестве со структурами ООН и неправительственными организациями и включать удовлетворение базовых потребностей беженцев, как еда, крыша над головой, медицинская помощь.

Ожидается, что 300 млн евро в рамках инструмента будут потрачены в 2016 году и по 200 млн будут потрачены в 2017 и 2018 годах.

Комиссия сделает предложение Европарламенту и Совету ЕС, а также бюджетным учреждениям внести соответствующие поправки в нынешний бюджет ЕС.