Премьер Хорватии пообещал защищать границы армией - BBC

После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые прошли в этот вторник, Орешкович обещал выработать решение миграционного кризиса в Европе, передает BBC Украина.

Сама Меркель после переговоров заявила, что европейским странам нужно реализовать план по размещению беженцев, прибывающих в Грецию. Она выразила сожаление, что ЕС не начал раньше принимать меры по защите границы.

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В понедельник мигранты, что собрались на границе Греции и Македонии, прорвали заграждения с помощью самодельного тарана. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать беженцев. В этот же день полиция начала сносить лагерь беженцев во французском порту Кале.

Мигранты, которые направляются в страны Центральной Европы, сначала попадают в Грецию, а оттуда в балканские страны. Словения, Македония, Хорватия и другие страны договорились о том, что будут пускать через свои границы не более 580 человек в день. В результате на границах с Грецией начали накапливаться мигранты. На границе Греции и Македонии возможности попасть в другие страны Европы ждут уже несколько тысяч человек.