На Кубе зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика

Женщина прибыла на Кубу 21 февраля для учебы в медицинском вузе и поселилась в общежитии в западной провинции Атремиса, передает Би-би-си со ссылкой на кубинские СМИ.

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Через несколько дней она была госпитализирована, и у нее были выявлены симптомы лихорадки. Сама женщина сообщила, что ранее лихорадкой заболели ее супруг и шурин.

В последние месяцы Вирус Зика быстро распространяется по странам Латинской Америки. Больше всего пострадавших зафиксировано в Бразилии.

Вирус Зика связывают с ростом числа новорожденных с микроцефалией, однако достоверного подтверждения этой гипотезы до сих пор нет.

Как сообщалось ранее, французские ученые обнаружили признаки того, что вирус Зика может вызывать тяжелое неврологическое расстройство, известное как синдром Гийена-Барре.