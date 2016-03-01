Ученые установили связь между вирусом Зика и синдромом Гийена-Барре

На основе исследования образцов крови 42 пациентов во Французской Полинезии, переболевших вирусом Зика два года назад, эксперты рассчитали вероятность развития синдрома Гийена-Барре у заболевших вирусом Зика - это может происходить в одном случае из 4000, передает Би-би-си.

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Синдром Гийена-Барре приводит к острой мышечной слабости, а также может вызвать паралич дыхательных путей - эти симптомы часто наблюдаются у ВИЧ-инфицированных.

Вероятность заболевания невелика, но для ученых это открытие имеет важное значение, пишет журнал Lancet.

Вирус Зика, объявленный Всемирной организацией здравоохранения угрозой планетарного масштаба, все еще плохо изучен, и медики по-прежнему не уверены в том, какие заболевания он может вызывать у людей.

Считается, что с вирусом Зика связан рост числа новорожденных с микроцефалией - уменьшенным мозгом. В Бразилии были рождены несколько тысяч детей с этим диагнозом.

Вирус Зика быстро распространяется по странам Латинской Америки. Больше всего пострадавших зафиксировано в Бразилии. Первые заболевшие были ранее зарегистрированы в США, Европе и России.