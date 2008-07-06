В Багдаде демонтируют бетонные заборы

В ближайшие дни в Багдаде будут демонтированы первые так называемые заборы безопасности, которые защищают от нападения террористов отдельные здания, кварталы, улицы и даже целые районы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя командования иракской армии.

"В течение ближайших двух дней совместно с мэрией Багдада мы приступим к ликвидации бетонных заборов в центре города - в районах Баб Эль-Муаазам, а также площади Ат-Таиран и улицы Палистина", - заявил он на состоявшемся в воскресенье в Багдаде собрании администрации западной части иракской столицы.

В реконструкции города, по словам присутствовавшего на собрании мэра Багдада, примут участие как иракские, так и иностранные компании.

Бетонные заборы были установлены после войны 2003 года. Жители отдельных районов, которым приходится объезжать стены, вынуждены тратить на дорогу по несколько лишних часов в день. Решение приступить к частичному сносу бетонных заборов свидетельствует об относительном улучшении ситуации безопасности в Багдаде.