Для облегчения миграционного давления ЕС выделит Греции дополнительные средства

Как сообщает EurActiv со ссылкой на источники в Еврокомиссии, в этом году страна должна получить дополнительные 300 млн евро, всего же до конца 2018 года Греция должна получить 700 млн евро помощи.

Также сообщается о том, что дополнительные средства получит не только Греция, но и другие государства ЕС. Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Кристос Стилианидес должен в среду представить план относительно предоставления дополнительной финансовой помощи, пишет Европейская правда.

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Отметим, миграционное давление на Грецию усилилось после того, как другие балканские страны решили существенно ограничить количество мигрантов, которые пропускают через свою территорию.

Власти Греции уже предупредили, что количество беженцев, которые находятся на территории страны, в течение месяца может увеличиться втрое.

Сейчас на территории Греции находятся более 22 тыс. мигрантов.