Следственный комитет РФ заговорил о зарубежных "вдохновителях" убийства Немцова

Такое заявление он сделал в ответ на призыв Госдепартамента США привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Бориса Немцова.

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В заявлении Владимира Маркина говорится, что за "внешне участливым" заявлением Госдепартамента не может не прятаться "подколка". По мнению представителя СКР, заявление американского ведомства вполне может быть намеком на невозможность российского следствия найти "истинных вдохновителей" убийства политика, которые, по его словам "из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков убийства".

Кого именно он имел в виду под истинными вдохновителями убийства Бориса Немцова, Владимир Маркин не рассказал. "Глумливые намеки из-за океана" представитель СК расценил как попытку омрачить годовщину аннексии Крыма. По его мнению, такие намеки однозначно указывают на "зарубежных доброжелателей".

"Что касается, назовем их зарубежными вдохновителями, а не формальными заказчиками убийства, то кроме уголовного суда, есть еще высший суд истории, который по историческим меркам очень быстро расставит все на свои места", - отметил в своем заявлении представитель СКР.

Госдепартамент США 29 февраля призвал правительство РФ убедиться в том, что все причастные к убийству Бориса Немцова предстанут перед судом. В обращении говорилось, что в США продолжают выражать обеспокоенность в связи с растущей нетерпимостью в России к независимой точке зрения и инакомыслию.

Напомним, российское следствие считает организатором убийства оппозиционера Бориса Немцова служащего батальона "Север" Руслана Мухудинова.