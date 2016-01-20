Глава Следкома РФ заявил, что дело Немцова раскрыто еще в 2015 году

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие пришло к выводу, что убийство оппозиционного российского политика Бориса Немцова никак не связано с его политической и государственной деятельностью.

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Руслан Мухудинов являлся личным водителем командира роты "Севера" Руслана Геремеева. Предполагаемый исполнитель убийства политика — Заур Дадаев - в своих показания заявлял, что преступление было совершено по просьбе некоего Русика. Как уже сообщалось СК РФ однозначно идентифицировал Русика как Руслана Мухудинова. После этого он был объявлен в оперативный розыск, но найти его так не удалось.

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Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров подтвердил информацию о предъявлении обвинений Мухудинову. При этом он отметил, что ожидает таких же шагов следствия и в отношении Руслана Геремеева.