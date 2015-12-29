Адвокат семьи Немцова о "заказчике" убийства по версии СК РФ: у него не было ни мотивов, ни денег

У Руслана Мухудинова, которого СК РФ назвал заказчиком и организатором убийства Бориса Немцова не было личных мотивов для совершения преступления. Представитель семьи оппозиционера Вадим Прохоров не согласен с этим заявлением Следкома и намерен соответствующим образом реагировать, когда получит необходимые документы.

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"Мухудинов является одним из организаторов, причем самого низшего звена. Он был водителем Руслана Геремеева, у него нет ни личных мотивов, ни денег для организации убийства. Назвать водителя заказчиком – то же самое, что назвать им стрелочника", — цитируют Прохорова "РИА Новости".

Прохоров ранее заявлял, что настаивает на том, чтобы обвинения предъявили и другому офицеру "Севера" Руслану Геремееву, местонахождение которого следствием не установлено.

Напомним, сегодня СК РФ заявил, что намерен выделить в отдельное производство уголовное дело против Руслана Мухудинова, которого назвал заказчиком убийства Немцова.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие пришло к выводу, что убийство оппозиционного российского политика Бориса Немцова никак не связано с его политической и государственной деятельностью.

Руслан Мухудинов бьл личным водителем командира роты "Севера" Руслана Геремеева. Предполагаемый исполнитель убийства политика — Заур Дадаев — в своих показания заявлял, что преступление было совершено по просьбе некоего Русика. СК РФ однозначно идентифицировал Русика как Руслана Мухудинова. После этого он был объявлен в оперативный розыск, но найти его так не удалось.