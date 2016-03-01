Беспилотный автомобиль Google впервые попал в ДТП из-за ошибки компьютера

Как сообщила сама компания, машина во время испытательного заезда врезалась в борт маршрутного автобуса. Пострадавших в результате инцидента не было. У машины повреждено крыло и один из датчиков движения, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным компании, в момент столкновения машина двигалась со скоростью около трех километров в час, в то время как автобус ехал со скоростью чуть более 20 километров в час. Причиной ДТП стала ошибка бортового компьютера, решившего, что автобус его пропустит.

Компания признала свою ответственность за случившееся и пообещала внести в программное обеспечение беспилотного автомобиля изменения, которые должны предотвратить подобные ошибки со стороны компьютера.

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Беспилотный автомобиль сделан на базе Lexus RX450. Он проходит испытания в Калифорнии. Власти штата разрешили выпускать на дорогу подобные машины в случае, если они оснащены и обычными элементами управления, а внутри есть водитель.