В России отставку Кадырова приравняли к "массовому нарушению прав граждан"

Это следует из заявления омбудсмена, опубликованного на сайте правительства республики, передает Slon.ru.

«Отказ Кадырова означал бы массовое нарушение прав граждан. Поэтому я как Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, который обязан обеспечить гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдение и уважение органами государственной власти, должностными лицами, вправе просить Главу ЧР учесть волю граждан, уважать их право выбрать главой республики того, кого они хотят видеть на этом посту», – заявил Нухаджиев.

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Омбудсмен добавил, что Россия находится в сложной политической и экономической ситуации, и сохранение стабильности в Чечне имеет важное значение. По словам Нухажиева, жители Чечни настаивают на кандидатуре Рамзана Кадырова в качестве президента республики, и выбор действующего главы является их гражданским правом как избирателей.

Как сообщал УНИАН, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло. При этом он заявил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность.

Комментируя это заявление в Кремле отметили, что нужно дождаться срока истечения полномочий главы Чечни Рамзана Кадырова и решения президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, впервые на должность главы Чечни парламент утвердил Кадырова 2 марта 2007 года сроком на четыре года. Однако в конце 2007 года на всенародном референдуме были внесены поправки в конституцию республики об изменении срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет.

На второй (уже пятилетний) срок кандидатура Кадырова была утверждена парламентом Чечни 5 марта 2011 года. Таким образом, в марте этого года полномочия главы республики истекают.