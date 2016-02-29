В Кремле прокомментировали анонсированный Кадыровым уход с поста главы Чечни

Так прес-секретарь российского президента Песков прокомментировал решение Кадырова и обсуждение в СМИ возможных кандидатов на его пост, передает ТАСС.

При этом Песков утверждает, что в Кремле будут ориентироваться не на заявления самого главы Чечни Рамзана Кадырова, а на объективную оценку его работы различными организациями и администрацией президента РФ.

"Нужно дождаться срока (истечения полномочий главы Чечни и решения президента - Ред.)", - подчеркнул он.

Читайте такжеКадыров просит не устраивать митинги в свою поддержкуНапомним, 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло. При этом он сообщил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность.

"Если честно сказать, я делаю дела, и у меня получалось до сегодняшнего дня. Вот чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства надо найти другого человека. Я говорю — мое время прошло. У нас преемников в команде есть очень много, есть очень хорошие специалисты", - сказал Кадыров.