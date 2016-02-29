В России разбился военный самолет

По данным Минобороны РФ, находящийся в нем летчик погиб, сообщает РИА Новости.

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"Сегодня в 19 часов 23 минуты мск (18:23 по Киеву) в районе аэродрома Буденновск Ставропольского края при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет РФ Су-25", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Су-25 упал в безлюдном районе, катастрофа не привела к разрушениям на земле.