В России разбился военный самолет
21:02, 29 февраля 2016Мир
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В Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-25.
Полет выполнялся без боекомплекта / structure.mil.ru
По данным Минобороны РФ, находящийся в нем летчик погиб, сообщает РИА Новости.
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"Сегодня в 19 часов 23 минуты мск (18:23 по Киеву) в районе аэродрома Буденновск Ставропольского края при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет РФ Су-25", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Су-25 упал в безлюдном районе, катастрофа не привела к разрушениям на земле.
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