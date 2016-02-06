В России разбился самолет Ан-2

Пропавший в Оренбургской области РФ самолет Ан-2 разбился, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Обнаружены обломки самолета, предположительно, пропавшего в Оренбургской области. Выживших нет", - сказал источник.

На борту лайнера, который вылетел из Башкирии, находилось три человека, в том числе сотрудник "Транснефти".

Прокуратура РФ начала проверку обстоятельств полета Ан-2, связь с экипажем которого была потеряна.

"Это произошло на территории Оренбургской области, там очень плохая видимость, порядка 100 метров. Компания, выполнявшая полет, - уфимская. Сейчас организована по этому поводу проверка, в том числе с привлечением Стерлитамакской транспортной прокуратуры. Они проводят свои проверочные мероприятия, которые касаются обстоятельств полета", - сказал источник в экстренных службах.

По текущим данным, пилот связался с центром организации воздушного движения, когда уже был в Оренбургской области, уточнил собеседник агентства.

В МЧС по Башкирии сообщили, что самолет принадлежит авиакомпании "Лайт Эйр" и находится в аренде у компании "Транснефть-Урал".