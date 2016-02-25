Смертельная погоня в Киеве: Водитель BMW не стал слушать объявление подозрения от следователя и ушел прочь (видео)
Действия водителя BMW Ростислава Храпачевского квалифицированы следователями как сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей.
Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, вчера, 24 февраля, сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве попытались объявить Храпачевскому уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины.
Читайте такжеСмертельная погоня за BMW: Олейник объяснил, почему стрелял в автомобиль, когда тот двигался задним ходом
"Гражданин Храпачевский не стал слушать полный текст подозрения, который был объявлен уполномоченным следователем. Этот факт был зафиксирован в присутствии понятых и подтвержден видеозаписью. Кроме того, подозрение было направлено ему с уведомлением почтовой связью. Таким образом следствие, в соответствии с действующим законодательством, официально сообщило гр. Храпачевскому о подозрении, которое накануне было согласовано с процессуальным руководителем в указанном уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Так, следствие выяснило, что в ночь 7 февраля во время попытки задержания автомобиля, которым управлял Храпачевский, один из полицейских пытался пресечь правонарушение и задержать водителя. Однако автомобиль тронулся, протащив за собой сотрудника полиции и создав угрозу его здоровью и жизни.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.
Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.
Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного "попыткой дискредитации полиции".