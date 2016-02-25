Смертельная погоня в Киеве: Водитель BMW не стал слушать объявление подозрения от следователя и ушел прочь (видео)

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, вчера, 24 февраля, сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве попытались объявить Храпачевскому уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

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"Гражданин Храпачевский не стал слушать полный текст подозрения, который был объявлен уполномоченным следователем. Этот факт был зафиксирован в присутствии понятых и подтвержден видеозаписью. Кроме того, подозрение было направлено ему с уведомлением почтовой связью. Таким образом следствие, в соответствии с действующим законодательством, официально сообщило гр. Храпачевскому о подозрении, которое накануне было согласовано с процессуальным руководителем в указанном уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Так, следствие выяснило, что в ночь 7 февраля во время попытки задержания автомобиля, которым управлял Храпачевский, один из полицейских пытался пресечь правонарушение и задержать водителя. Однако автомобиль тронулся, протащив за собой сотрудника полиции и создав угрозу его здоровью и жизни.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного "попыткой дискредитации полиции".