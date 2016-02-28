Сирийская оппозиция сообщила ООН о нарушении перемирия со стороны Асада и России

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В письме на имя генерального секретаря ООН Пан Ги Муна оппозиционный Высший комитет из переговоров подчеркнул, что нарушения условий прекращения огня может подорвать "международные усилия по обеспечению продолжения перемирия" и приведет к срыву политического процесса, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН.

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"Целью договоренности о временном перемирии является (...) помощь в реализации гуманитарных статей резолюции Совбеза ООН 2254. Впрочем, отсутствие прогресса в этом вопросе будет побуждать нас к поиску других путей защиты сирийского народа. Поэтому Совет Безопасности ООН должен выразить твердую позицию по этому поводу, прежде чем будет слишком поздно", - говорится в письме, которое цитирует агентство Reuters.

Согласно условиям прекращения огня, мирные жители должны иметь возможность получать гуманитарную помощь.

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Как сообщал УНИАН, военные самолеты в воскресенье атаковали 6 городов в сирийской провинции Алеппо. В оппозиции заявляют, что бомбардировки вели российские самолеты, поддерживающие армию Асада. Но представители Обсерватории, которые отслеживают ситуацию, говорят, что идентифицировать их однозначно не удалось.