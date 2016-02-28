Минобороны РФ обвинило главнокомандующего силами НАТО в Европе в русофобии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава в русофобии.

Об этом пишет РИА Новости.

"На протяжении последних двух лет трудно найти кого-то еще, способного сравниться по накалу русофобской истерики с нынешним командующим войсками США в Европе генералом Филиппом Бридлавом", - сказал Конашенков.

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Он заявил, что последние заявления Бридлава в американском конгрессе о "готовности США сражаться и победить Россию в Европе" удивили многих даже в самой Европе.

Напомним, 25 февраля Бридлав представил обновленную военную стратегию Европейского командования Вооруженных сил США, в которой приоритетной задачей назвали "сдерживания Российской агрессии".