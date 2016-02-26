Ход приватизацией

Российский режим близок к повторению нового цикла перераспределения крупной собственности в стране. Системный кризис управления РФ, который вышел на поверхность во время третьего президентского срока Владимира Путина и запуска Кремлем обвала мировой системы безопасности вместе с международным правом, резко сужает ресурсную базу нынешней российской власти. Безусловно, свою роль играют и санкции, которые не настолько болезненны, насколько хотелось бы Украине, но намного серьезней по эффекту, чем в Кремле к ним были готовы.

Доступ РФ к мировому капиталу продолжает оставаться закрытым (это при многомиллиардных долгах государственного и корпоративного секторов), а представители российских властей суетливо выводят и маскируют активы по различным юрисдикциям (от Гонконга до Ватикана). При этом Россия продолжает покупать ценные бумаги казначейства США, потратив на них за последние несколько месяцев около 10 миллиардов долларов.

Подобная финансовая зависимость от Запада дает основание предположить, что, несмотря на политический остракизм Путина со стороны США и, в меньшей степени, Европы, не "все мосты сожжены с Кремлем"

Подобная финансовая зависимость от Запада дает основание предположить, что, несмотря на политический остракизм Путина со стороны США и, в меньшей степени, Европы, не "все мосты сожжены с Кремлем". Более того, в России наблюдается все больше попыток оформления новых гласных и закрытых договоренностей о дальнейшей судьбе Владимира Путина, его окружения, самой РФ, а также новых глобальных правил игры, которые предстоит установить.

Одной из таких попыток вполне может стать недавно объявленная российским руководством подготовка к приватизации госкорпораций. Заявлению российского президента о возможной приватизации предшествовала встреча с руководством семи крупнейших государственных компаний, таких как "Алроса", "Роснефть", "Башнефть", банк ВТБ, "Аэрофлот", РЖД, "Совкомфлот".

Данные и другие госкомпании до сегодняшнего дня были "священной коровой" путинского режима, распределение дохода которых было исключительной прерогативой российской власти. По сути, нынешние госкорпорации и становят костяк российской экономики. Допуск вхождения в них других собственников, кроме провластных элит – уже сам по себе революционный факт, свидетельствующий о глубинных изменениях в стране. Но новая большая приватизация в России – пока только заявлена. Она является маркером реальной готовности путинского режима идти на изменение существующей политико-экономической системы страны. Официальная ее цель – латание дыр в бюджете, который невозможно выполнять с ценой на нефть в 30-35 долларов (а более высокой в нынешнем году и не будет).

Но новая большая приватизация в России – пока только заявлена. Она является маркером реальной готовности путинского режима идти на изменение существующей политико-экономической системы страны

Теперь крайне важно наблюдать за дальнейшим состоянием объявленной приватизации как маркера. На данный момент большинство экспертов уверены, что в реальности никакой приватизации не произойдет, а основные деньги Кремль будет брать, выдавливая их из стремительно беднеющего населения. Сценарий - более, чем реален, учитывая вброс таких тем в российское информпространство как лишение части граждан права на пенсию, возможности запрета продажи валюты, конфискации депозитов на неопределенный период, дальнейшего сокращения социалки и других моментов. В этом контексте – приватизация будет проведена для окончательного перехода пока еще государственной собственности непосредственно в руки путинского окружения в предчувствии полного краха российского государства и его экономики.

Но вероятен и другой сценарий. Если Путин действительно начнет приватизацию госкорпораций (цена на данные активы сейчас минимальна) и позволит иностранным компаниям стать собственниками крупных пакетов акций, то он запустит процесс передачи российской экономики под контроль транснационального капитала. Цена данного вопроса вполне может потянуть на гарантии неприкосновенности нынешнего российского президента и части его окружения в будущем. То есть, как и в начале 90-х годов основной капитал РФ может быть передан в управление, в первую очередь, американским и европейским компаниям, с непосредственным участием Китая и Японии.

Несмотря на фантастичность данного сценария, он может быть вполне вероятен, если Кремль решит стать на путь деэскалации, а "коллективный" Путин договориться с Западом о прекращении хаоса в международной политике и добровольного выхода на глубинную трансформацию страны, с изменением политического режима (не исключены договоренности по компромиссным фигурам послепутинских правителей РФ), демилитаризации России и компенсации ею причиненного ущерба своим соседям, в первую очередь, Украине. Не исключено, что в таком случае мотивационным фактором для российской элиты станет полное снятие санкций в течение 1-2 лет.

Распродажа Кремлем "национального достояния" станет концом старой России и переходом к новой. Вполне возможно, что ставка на приватизацию госкорпораций – очередная попытка Путина договориться с Западом, которая может увенчаться успехом.

Роман Рукомеда