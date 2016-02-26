У Путина нашли "противоречия" в договоренностях с США по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия не договаривалась с США об обязательном уходе от власти действующего сирийского президента Башара Асада.

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"Вчера, например, в ходе выступления президента Обамы по вопросам борьбы с ИГИЛ было сказано, что невозможно мобилизовать мировое сообщество на эффективную борьбу с терроризмом, пока президент Асад находится у власти. Это полностью противоречит всем тем решениям, под которыми США подписались в Совете Безопасности ООН", - цитируют Лаврова "РИА Новости".

Как сообщалось, вчера Барак Обама вновь повторил, что гражданская война в Сирии не завершится до тех пор, пока у власти в Дамаске остается президент Башар Асад.

Он добавил, что по этому вопросу у США остаются "существенные расхождения" с Россией, Ираном и некоторыми другими региональными áкторами.

"Но очевидно, что после многих лет варварского обращения режима с собственным народом многие в Сирии не сложат оружия до тех пор, пока Асад не уйдет", - сказал Обама.

Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.