Россия нанесла авиаудары по оппозиции в районе Дамаска за день до перемирия

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о минимум 10 авианалетах и артиллерийских обстрелах, направленных на город Дума, а также в провинциях Хомс и Хама, передает "ЕвроПравда" со ссылкой The Guardian.

Читайте такжеПеремирие не показатель: Россия не намерена прекращать бомбардировки Сирии

Представители оппозиции также сообщили, что сегодня бои продолжаются на большей части западной Сирии.

Соглашение о прекращении боевых действий в Сирии должно вступить в силу сегодня в полночь по местному времени.

Напомним, ранее США и Российская Федерация обнародовали совместное заявление относительно прекращения огня в Сирии с 27 февраля. Согласно документу, все вооруженные формирования, которые имеют желание присоединиться к мирному процессу, должны до 12:00 по местному времени 26 февраля подать соответствующие обращения представителям США или России.

Правительство Сирии во вторник заявило о своей готовности согласиться на прекращение боевых действий, которое не распространяется на "Исламское государство" и связанный с Аль-Каидой Фронт аль-Нусра.

Сирийская оппозиция также заявила о готовности поддержать двухнедельное перемирие.