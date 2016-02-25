Австрия и страны Балкан усилят сотрудничество для сдерживания потока беженцев

Во встрече приняли участие министры иностранных и внутренних дел Австрии, Словении, Хорватии, Болгарии, Албании, Боснии, Косово, Македонии, Черногории и Сербии, сообщает Deutsche Welle.

В совместном заявлении, обнародованном по итогам встречи, указываются меры, которые страны для этого планируют принять. "Миграционный поток через Западные Балканы должен быть заметно сокращен", - отмечается в совместном заявлении.

В документе предусматривается, что страны-подписанты унифицируют правила регистрации вновь прибывших, чтобы не возникало потребности в сборе информации в каждой стране. Также определены критерии возвращения беженцев обратно: всем, кто предоставит при регистрации поддельные документы, не будет иметь документов или укажет о своем происхождении ложную информацию, будет отказано в допуске на территорию стран-подписантов. Среди других мер государства договорились, в частности, об отправке полицейских на границы Македонии, сообщила министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Лайтнер.

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"Значительная масса беженцев являются экономическими мигрантами", - отметила Микль-Лайтнер, цитирует агентство dpa. А министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц снова раскритиковал Грецию за нежелание должным образом защищать внешние границы ЕС и останавливать поток беженцев на своей территории. "Необходимо также останавливать беженцев в Греции, на одном из греческих островов, в пункте приема (...), а не пытаться как можно быстрее переправлять их дальше в Европу", - сказал Курц.

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В Греции, через территорию которой в прошлом году в Европу прибыли около 850 тысяч беженцев, конференцию балканских стран и Австрии восприняли как "односторонний и абсолютно недружественный акт". Афины на конференцию не пригласили. Также проведение конференции в Вене вне рамок ЕС раскритиковали и в Брюсселе.

Результаты встречи будут представлены в четверг, 25 февраля, на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС.